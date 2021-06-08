У Лондоні виставили весільні вбрання британських монархів [ Редактировать ]
Виставка весільних убрань британських монархів відкрилася у Кенсінгтонському палаці в Лондоні. Демонструють сукню і аксесуари королеви Єлизавети матері нинішньої британської правительки. А також принцеси Маргарет - сестри Єлизавети Другої.
Головний експонат весільний гардероб принцеси Діани. У цьому вбранні леді Ді вийшла заміж за принца Чарльза у 1981 році. Сукня оздоблена пишними рукавами і восьмиметровим шлейфом.
Метью Сторі, куратор виставки:
Зараз мода 90-х знову популярна. Тому ми маємо змогу ще раз відзначити стиль принцеси Діани. Вона довела, що одяг представників королівських сімей - це не просто убрання, а послання людям. Діана завжди ретельно продумувала, як її одяг сприйматимуть усі, хто його побачить. Саме завдяки увазі до деталей принцеса стала іконою стилю.
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