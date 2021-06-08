Виставка весільних убрань британських монархів відкрилася у Кенсінгтонському палаці в Лондоні. Демонструють сукню і аксесуари королеви Єлизавети матері нинішньої британської правительки. А також принцеси Маргарет - сестри Єлизавети Другої.

Головний експонат весільний гардероб принцеси Діани. У цьому вбранні леді Ді вийшла заміж за принца Чарльза у 1981 році. Сукня оздоблена пишними рукавами і восьмиметровим шлейфом.

Метью Сторі, куратор виставки: