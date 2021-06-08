На Луганщині СБУ запобігла теракту [ Редактировать ]
На Луганщині контррозвідники СБУ запобігли терористичному акту. Зловмисник із так званої ЛНР намагався підкласти саморобну вибухівку в автомобіль провідного фахівця з розробок військової техніки та озброєння для ЗСУ. Встановлено, що він в'їхав на територію Сєвєродонецька з Росії.
Вбивство військового фахівця мало бути помстою спецслужб РФ за його свідчення у справі викритої агентурної мережі ФСБ. Нині терористу повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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