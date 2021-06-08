У Черкасах вручили нагороду доньці сержанта "Айдара" [ Редактировать ]
У Черкасах на святі останнього дзвоника військові урочисто вручили десятирічній доньці свого командира Тимура Манджосова батькову нагороду. За місяць до смерті його представили до відзнаки РНБО, та отримати її він вже не зміг.
Головний сержант третьої роти батальйону "Айдар" Тимур Манджосов помер від Ковіду четвертого травня цього року. Боєць інфікувався перебуваючи на передовій. Коли підрозділ вийшов із зони ООС, сержанта одразу шпиталізували, та вилікувати його не вдалось.
На знак поваги до родини побратима командування батальйону вирішило передати заслужену нагороду його доньці Євгенії.
Нагороджується Манджосов Тимур Леонідович! Це тобі, сонечко! Вибач за папу, стає на коліно
Світлана і Євгенія Манжосови, вдова та донька бійця:
Не так важливі для нас нагороди, розумієте, нам потрібна людина, наша людина, наш батько, наш чоловік. Нагороди це так! Він завжди казав, Жені чергова цяцька буде, черговий значок дитині. Він до цього також не стримився, він казав - це не саме головне.
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