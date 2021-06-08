У Черкасах на святі останнього дзвоника військові урочисто вручили десятирічній доньці свого командира Тимура Манджосова батькову нагороду. За місяць до смерті його представили до відзнаки РНБО, та отримати її він вже не зміг.

Головний сержант третьої роти батальйону "Айдар" Тимур Манджосов помер від Ковіду четвертого травня цього року. Боєць інфікувався перебуваючи на передовій. Коли підрозділ вийшов із зони ООС, сержанта одразу шпиталізували, та вилікувати його не вдалось.

На знак поваги до родини побратима командування батальйону вирішило передати заслужену нагороду його доньці Євгенії.

Нагороджується Манджосов Тимур Леонідович! Це тобі, сонечко! Вибач за папу, стає на коліно

Світлана і Євгенія Манжосови, вдова та донька бійця: