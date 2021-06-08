Зеленський прийняв запрошення Байдена відвідати США [ Редактировать ]
Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. Розмова глав держав відбулася телефоном напередодні.
Крім Донбасу, говорили про План дій щодо членства в НАТО, кримську платформу та енергетичну безпеку. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Джо Байдена з президентом РФ 16 червня.
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ВВ понедельник, 7 июня, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон
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