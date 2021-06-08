Росія відповіла Канаді на санкції забороною на в'їзд [ Редактировать ]
Росія заборонила в'їзд дев'ятьом канадським урядовцям. Так Кремль відповів на канадські санкції, запроваджені у березні через переслідування опозиціонера Олексія Навального.
Серед "чорного" списку РФ - представники міноборони Канади, міністри юстиції та міждержавних відносин, голови тюремної служби та навіть кінної поліції.
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