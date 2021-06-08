Українські сапери відпрацювали протидію ворожому наступу [ Редактировать ]
Поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом, на ймовірних напрямках ворожого наступу провели навчання наші сапери. Фахівці відпрацювали встановлення протитанкового мінного поля - за мінімальний термін, в умовах максимально наближених до реальних. Також вправлялися у маскуванні військової техніки в польових умовах.
Сергій Наєв, Командувач об`єднаних сил Збройних сил України:
Раптове нарощування мінно-вибухових загороджень на загрозливих напрямках не тільки значно сповільнює та забороняє просування противника в глибину нашої оборони також наносить їм значні втрати. Цього разу воїни виконували завдання щодо викладання мін в ґрунт та поверхню. Їх дії прикривав загін аерозольного маскування.
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