Поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом, на ймовірних напрямках ворожого наступу провели навчання наші сапери. Фахівці відпрацювали встановлення протитанкового мінного поля - за мінімальний термін, в умовах максимально наближених до реальних. Також вправлялися у маскуванні військової техніки в польових умовах.

Сергій Наєв, Командувач об`єднаних сил Збройних сил України:

Раптове нарощування мінно-вибухових загороджень на загрозливих напрямках не тільки значно сповільнює та забороняє просування противника в глибину нашої оборони також наносить їм значні втрати. Цього разу воїни виконували завдання щодо викладання мін в ґрунт та поверхню. Їх дії прикривав загін аерозольного маскування.