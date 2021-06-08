Російські хакери 2017 року атакували комп'ютерну мережу поліції Нідерландів саме тоді, коли спецслужби провадили розслідуванням катастрофи MH17, - про це сьогодні повідомило одне з нідерландських видань з посиланням на спецслужби країни.

Журналісти пишуть, що хакерська група, пов'язана зі службою зовнішньої розвідки РФ, проникла в системи через сервер Академії поліції і ще наразі невідомо, чи вдалося зловмисникам поцупити або знищити якісь файли.

Поліція новину не прокоментувала.