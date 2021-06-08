Володимир Зеленський прибув на Дніпропетровщину з робочим візитом [ Редактировать ]
Володимир Зеленський з робочим візитом у Дніпрі - там президент провів засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад.
З чиновниками обговорили плани щодо будівництва сміттєпереробних заводів. Зокрема, нові можливості наповнення бюджетів громад і створення військово-цивільних адміністрацій на Донбасі.
Володимир Зеленський, Президент України:
Домінантною має бути не політика, не гасла, а дії. Саме захист довкілля може стати такою однією з перших об'єднуючих справою для всіх нас. Тому я хочу запропонувати учасникам спільну мету - це 1551 новий парк. Тобто один парк у кожній громаді.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
Скажу, яка від держави потрібна допомога. По перше, проблема з документацією парків. Зверніть, будь ласка, увагу на роботу геокадастру. Бо по всій країні в геокадастрі пообкопувалися шахраї і хабарники.
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