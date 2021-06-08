Хімічний присмак води і туман, що виїдає очі. Жителі села Смирнівка на Харківщині скаржаться, що на сусідній із ними полігон привозять небезпечні хімікати, які отруюють усе навколо.

Розслідування ведуть і прокуратура, і поліція. Запитання до підприємства мають також екологи. Та висновків експертиз, які розставлять усі крапки над «і», селяни так і не дочекалися. Чому?

Ну, ось яка вона на колір. Присмак глини, якщо п'єш.

Через цей присмак жителі Смирнівки колодязну воду не можуть пити. А альтернативи в селі - немає.

Алла Мороз жителька с. Смирнівка:

Набираєш чиста. Через дві години вона змінює свій колір, стає зелено-сіра і з'являється масляниста пляма.

Віра Тарасова, жителька с. Смирнівка:

У нас теж трошки постояла - білий наліт. І коштуєш, я дуже чую присмаки. І не то солярки, не то якогось хімікату - отакий присмак.

Люди переконані: усі їхні біди через полігон для небезпечних відходів. Той розташований менше ніж за кілометр від будинків. Селяни стверджують, туди звозять хімічні відходи.

Під'їжджають, піднімають кузов, і прямо зливається - туди ллється.

Ольга Стройова, жителька с. Смирнівка:

Вони везуть 40-тонніками бочками буровий шлам. На сьогоднішній день вивозиться цей буровий шлам, воно все іде в грунтові води.

Вранці виходиш, з кар'єра вітер, очі вилазять, сльозяться, неможливо - туман стоїть, зарево, як жарко надворі, взагалі - ну, катастрофа тут!

А ось і він, цей полігон. Колись тут видобували вапняк, а потім утворене провалля почали засипати сміттям. Сільська староста, каже, вплинути на ситуацію не може.

Алла Кривогуз, староста Смирнівського старостинського округу:

Впливати особливо ми не можемо, т.к. це звалище належить до обласного підпорядкування. І звалище це відходів на полігоні, тобто воно як знаходиться в обласному комунальному підприємстві з виконання норм екологічної безпеки.

До проблеми долучилися й місцеві депутати. Написали купу листів - і до профільних департаментів, і до правоохоронних органів. Звернулися навіть до президента. Але зрушення у справі, кажуть, немає.

Андрій Гагун депутат Лозівської міськради:

Я обращался к областному прокурору, я обращался к местным властям. Получаю только отписки, которые говорят, да, мы расследуем уголовное дело уже более 2-х лет. Но я сам адвокат, я понимаю, что такое разумные сроки и что можно за два года. За два года нельзя найти и установить винных лиц, должностных лиц, которые допустили загрязнение окружающей среды в Лозовском районе. Все закрывают на это глаза.

У прокуратурі ж бездіяльність заперечують. Кажуть, провадження - відкрите, і розслідування ведуть.

Юлія Суворова, прокурор відділу Харківської обласної прокуратури:

В провадженні прокуратури Харківської області перебуває провадження за фактом зловживання посадовими особами комунального підприємства, які, порушуючи вимоги природоохоронного законодавства, здійснили забруднення на території селища Смирнівка Лозівського району Харківської області, чим спричинили шкоду довкіллю та місцевим мешканцям.

Розслідує справу й поліція.

Олена Соболевська, старший інспектор відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області:

Здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України за фактом можливого порушення спеціальних правил, що, можливо, призвели до забруднення і псування земель відходами шкідливими для довкілля і створили небезпеку для довкілля службовими особами комунального підприємства.

Екоінспекція вже відібрала зразки ґрунту на полігоні. Лабораторні дослідження ще тривають. Передати їх правоохоронцям обіцяють - щойно будуть готові висновки.

Еліна Александрова, провідний спеціаліст відділу державного екологічного контролю поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами та промислового забруднення:

Під час обстеження було виявлено зберігання відходів у несанкціонованих місцях. Чим допущено псування земельної ділянки. Також на забруднених земельних ділянках були відібрані проби, але у зв'язку з технологією проведення лабораторних вимірювань, показників складу та властивостей ґрунту, результати поки що відсутні.

Директор підприємства, якому належить полігон, каже: приймає на зберігання лише тверді відходи, і вони аж ніяк не забруднюють землі.

Сергій Шпаркий, директор Харківського обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки:

Принимается буровой шлам в пастоподобном виде, то есть он там просушивается и превращается в песок. И есть все необходимые висновки, которые брали мы пробы - все соответствует четвертому классу опасности. Специально сделан был защитный экран для того, чтобы в почву и грунтовые воды не попадала ничего с полигона. Поэтому все, что видят местные жители на полигоне, так оно хранится на полигоне, а не за его пределами. И не выливается, Боже упаси, никуда!

І на доказ своїх слів показує висновки попередньої перевірки.

И в висновке написано: У дослідженні проби грунту вміст визначених речовин відповідає вимогам гігієнічного регламенту.

Селяни вже нікому не вірять. Кажуть, якщо ситуація не зміниться, перекриватимуть під'їзд до полігону.