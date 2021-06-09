На фронті зафіксували два ворожих обстріли [ Редактировать ]
Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування з гранатометів та кулеметів гатили по позиціях армійців поблизу Новгородського.
На ворожі провокації українські армійці вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили у війську без втрат.
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Бо супротивник тут з трьох боків, і його зброя не мовчить. Нульові позиції нашого війська під Горлівкою. Бійці в окопах спостерігають
Бійці припускають, імовірно, негода поставила активні бойові дії на паузу. На Донбасі задощило. Кількість ворожих обстрілів зменшилася. І це фіксують у штабі Об'єднаних сил
Бійці припускають, імовірно, негода поставила активні бойові дії на паузу. На Донбасі задощило. Кількість ворожих обстрілів зменшилася. І це фіксують у штабі Об'єднаних сил
Поблизу Новгородського й Катеринівки ворог атакував з мінометів 82 калібру, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів
Отаке тут життя-буття, кажуть бійці. Ані дня без ворожих обстрілів. Зруйновані будинки. Навколо жахи війни. Це селище Зайцеве. Стрілянина і вибухи тут буденна реальність