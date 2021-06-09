Вже при в'їзді в село в повітрі відчувається різкий запах газу

На Івано-Франківщині встановлюють причини аварії на газогоні. Нагадаю, напередодні там розірвало трубу. Спалаху не було, але утворилася велика вирва.

Подробиці інциденту дізнавалася Жанна Дутчак.

Ми в селі Клузів. Тут, на території дачного масиву, о пів на першу вибухнув магістральний газогін. Вже при в'їзді в село в повітрі відчувається різкий запах газу.

Город Ігоря за кілька десятків метрів від газогону. Чоловік каже: вибух був такий потужний, що його прибило просто до землі.

Ігор, житель села Клузів:

Я там знаходився, на городі працював. - Що ви почули? - Вибух, дуже сильний.

Ігоря та його тещу, яка разом з ним була на городі - госпіталізували. Щоправда після огляду відпустили додому. Найбільше дісталося автівці чоловіка. На неї впав великий шмат землі. Надзвичайники, які прибули на місце, кажуть - розрив на магістральній трубі сягав пів метра. Звідти під тиском витікав газ... Тож одразу через гучномовці сповістили населення про небезпеку. Попередили й керівництво заводу із виробництва цементу, який міститься неподалік.

Володимир Стебницький, керівник управління надзвичайних ситуацій Івано-Франківської ОДА:

Була дана вказівка про відключення електроенергії в даному населеному пункті, тому що була загрозу вибуху даної суміші в селі. Був перекритий рух на центральній дорозі, утворилися невеликі корки.

Ігор Оксантюк, заступник начальника управління ДСНС у Івано-Франківській області:

Загроза потенційна була, але ситуація так склалася: і напрямок вітру і характер розриву - він дозволив нам прийняти рішення не проводити масштабні евакуації. Наш хімічний підрозділ заміривши концентрацію атмосферного повітря дав нам інформацію що вибухо-пожежонебезпечної концентрації суміші в повітрі немає.

За пів години витік газу зупинили. Трубу перекрили. Чому сталася розгерметизація - керівництво газогону сказати наразі не може. Так само як і відповісти - коли востаннє проводили техогляд даної труби.

Роман Юзьків, директор Богородчанського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів:

Цієї частини, коли востаннє проводилось, і чи проводилось взагалі? - Я приїхав з місця інциденту …я….( перебиває …говорить заступник голови ОДА) Дивіться, як це відбувається. Є регламентні роботи, є графіки, як я розумію. Ці документи, я впевнений, в управлінні є.

Місцеві жителі розповідають - проблеми з газопроводом в їхньому селі були й раніше. Цю магістральну газову трубу побудували ще в шістдесятих роках.

Було, що проривало трубу, приїжджали газовики, хлопці з Києва, ночували тут поки розривали трубу повністю через поле. Вони поміняли трубу, та що рівна йде, а тут в коліні - вони не поміняли. Труба стара. Газом було чути, я неодноразово дзвонила.

В області скликали комісію з надзвичайних ситуацій, яка має встановити причини розгерметизації труби та хто винен у цьому. Також газовики обіцяють перевірити весь газогін, який пролягає селом Клузів.