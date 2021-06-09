Росія майже не відводила військ і техніки від українських кордонів та з тимчасово окупованих територій. Зі ста п'яти 105 тисяч вояків - пішли лише 11 тисяч. Таке заявив Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади. Джастін Трюдо, своєю чергою, запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну. Зокрема, на шляху до членства в НАТО.

Розмова відбулася напередодні проведення самітів Альянсу та Великої сімки. Пришвидшити надання Києву плану дій щодо членства в НАТО закликають українці з країн Європи. Окреме звернення діаспора надіслала угорському прем'єрові Віктору Орбану, який блокує просування України до Альянсу. Більше подробиць - в Олени Абрамович.

До саміту НАТО, який відбудеться у Брюсселі наступного тижня, готуються не лише європейські та американські політики. Підключилася і українська діаспора. Європейський конгрес українців надіслав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу лист з проханням посприяти Києву на шляху до вступу в Альянс.

Лист Європейського Конгресу Українців до генсека НАТО:

Щоб протидіяти зростаючій російській загрозі, Європейський Конгрес Українців долучається до країн "Бухарестської дев'ятки" і закликає до ширшої присутності Альянсу у Східній Європі та більшої безпеки у Чорноморському регіоні. Чітке послання щодо підтримки ПДЧ для України допоможе стримати подальшу агресію з боку Росії.

Про те, що на цьому саміті Україні не дадуть плану дій щодо членства, - в Брюсселі визначили давно, і в Києві про це знають. Немає цілковитої згоди серед країн-членів. У першу чергу проти - Угорщина. Ця країна відкрито блокує просування України в НАТО уже кілька років поспіль через незадоволення політикою нашої держави щодо угорських нацменшин. Вплинути на Віктора Орбана перед самітом спробували українці Угорщини - вони теж написали до нього лист-звернення.

Лист представників громадських організацій українців Угорщини:

Ми хотіли б висловити подяку Уряду Угорщини за залучення України до багатонаціональних навчань за участю підрозділів країн-членів НАТО. Незабаром, 14 червня, відбудеться саміт Альянсу, тому дуже важлива Ваша підтримка відносно Плану дій України щодо надання повноправного членства.

Та змусити угорського прем'єра піти на поступки - не так і просто. Знайти з Віктором Орбаном спільну мову не можуть навіть європейські політики. Угорщина ось уже кілька тижнів поспіль блокує заяви Євросоюзу на міжнародній арені. Заветувала і позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, і щодо Китаю. Західні ЗМІ пояснюють це тісними зв'язками Орбана з Ізраїльськими та Китайськими лідерами. Він же наполягає - причина в тому, що всі ці декларації і заяви не мають жодного значення.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Ми розуміємо, якщо з внутрішніх, внутрішньополітичних причин держава-член хоче представити аркуш паперу з логотипом ЄС. Але цьому є межа. У останні роки цей загальний зовнішньополітичний підхід, мотивований внутрішніми політичними міркуваннями, призвів до того, що зовнішньополітична позиція Європейського Союзу стала посміховиськом… Ми схожі на жалюгідних паперових тигрів, а наші безрезультатні заяви - це привід посміятися для решти світу"

Що з цим робити, у Брюсселі ще не вирішили. Німеччина наполягає, що не можна весь час бути заручниками угорського вето. І треба перейти на інший спосіб затвердження спільних заяв від ЄС кваліфікованою більшістю. Але президент Ради ЄС, Шарль Мішель, проти. Він вважає, що Євросоюз має вагомий вплив у світі саме завдяки рішенням, які одноголосно підтримують усі без винятку країни-члени. Та ж сама ситуація і в НАТО.