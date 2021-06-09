Польща обурилась встановленням державного свята у Білорусі [ Редактировать ]
У МЗС Польщі обурилися встановленням державного свята - Дня народної єдності Білорусі. Олександр Лукашенко оголосив святом 17 вересня - день, коли 1939 Радянський союз вдерся на територію Польщі, а західна Білорусь увійшла до складу Радянського Союзу.
Польські дипломати підкреслили, що ця дата є днем єдності двох тоталітарних режимів - радянського і нацистського. І зауважили, що цей жест інспірований Росією задля переосмислення складної сторінки історії Білорусі.
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