Франція відкриває свої кордони для іноземних туристів [ Редактировать ]
І свої кордони для іноземних туристів відкриває Франція. Чекатимуть зокрема і на українців. Наша країна за епідситуацією потрапила до помаранчевої зони.
Це означає, що її громадяни можуть їхати до Франції за умови повної вакцинації препаратами, затвердженими регулятором ЄС. На додачу до сертифіката про щеплення під час посадки на літак від мандрівників вимагатимуть негативний ПЛР-тест або тест на антиген.
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Охочі відпочити в ЄС повинні отримати обидві дози щеплень, курс вакцинації треба завершити щонайменше як за два тижні до виїзду. З уточненням, що вакцина проти коронавірусу - затверджена Європейською комісією чи ВООЗ
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