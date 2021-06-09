І свої кордони для іноземних туристів відкриває Франція. Чекатимуть зокрема і на українців. Наша країна за епідситуацією потрапила до помаранчевої зони.

Це означає, що її громадяни можуть їхати до Франції за умови повної вакцинації препаратами, затвердженими регулятором ЄС. На додачу до сертифіката про щеплення під час посадки на літак від мандрівників вимагатимуть негативний ПЛР-тест або тест на антиген.