Зливи без упину. Внаслідок потужних дощів Україна "поплила" від заходу - до сходу. Негода розгулялася так, що вулиці перетворилися на канали, пересуватися якими не могли ані машини, ані люди. Як усе було - дивіться у наступному матеріалі.

Затопило Рівне. Потужна злива прокотилася містом пообідді. Містяни кажуть, з неба лилося, як із відра. Усе тривало лише кілька хвилин, та цього вистачило, щоб вулиці затопило. На тротуарах утворилися водоспади. Пішоходи їх ледь долали. Потужним натиском води дітей збивало з ніг. відео з інстаграму А біля Рівного випав ще й чималий град. Земля побіліла, наче взимку.

Схожа короткочасна злива пронеслася й Харковом. Затопило центр міста. Місцями був і град. Вода через пороги заливалася до магазинів і під'їздів деяких будинків.

Вот так мы заходим в подъезд, обращались, никто ничего! Въезд Тринклера, 7!

Люди плааавают. Вот и гидроудар. Это Малапанасовка.

Через забиті ливнівки на дорогах - її було майже по коліно. Автівки такої перешкоди подолати не могли. А от шляховикам злива не завадила навіть асфальт укладати.

А це вже Краматорськ. За пів години злива майже паралізувала рух автомобілів. Деякі машини глохли і зупинялися посеред дороги. Вулиці міста перетворилися на повноводні річки.

Синоптики попереджають: це не остання негода цього місяця. Імовірність грозових дощів збережеться в найближчі кілька днів.