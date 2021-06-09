В столице Израиля - Иерусалиме вспыхнули масштабные пожары. На месте работают не менее десяти расчетов пожарной охраны при поддержке самолетов.

Об этом сообщает newsru.co.il.

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В частности, сообщается о двух сильных пожарах в иерусалимских горах. Один пожар вспыхнул в Ар а-Руах возле Неве Илана, а второй - в Ар Эйтан.

В связи с пожарами прервано железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Движение по шоссе №1 заблокировано на участке в районе развязки Хемед.

Огонь тушат не менее тридцати расчетов пожарной охраны. Полиция эвакуировала жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью блокировала поселок Натаф.

Ранее сообщалось, что в винницком парке аттракционов произошел масштабный пожар. Языки пламени уничтожили огромное количество развлекательных локаций.

Также мы писали о том, что Канаду захлестнула волна масштабных лесных пожаров. Наиболее крупное возгорание фиксируется в сообществе Хомбрук. Огонь распространяется на площади в 14,4 тысячи гектар.