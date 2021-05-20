Канаду захлестнула волна масштабных лесных пожаров (видео) [ Редактировать ]
В центральной провинции Канады Кантобе возникли сильные пожары в лесах. В настоящее время там фиксируется 12 очагов возгорания чрезвычайно опасного уровня. Об этом сообщает издание The Watchers.
Наиболее крупное возгорание фиксируется в сообществе Хомбрук. Огонь распространяется на площади в 14,4 тысячи гектар. Протяженность возгораний составляет более 80 километров, при этом ширина достигает 16 километров.
Отмечается, что в огненном кольце оказался и парк Спрус-Вудс, где распространение огня достигло 5,6 тысяч гектар. местные власти ввели там чрезвычайное положение. Правительство просит граждан избегать опасных участков и не фотографировать стихийное бедствие, поскольку это опасно и может затруднить работу спасателей.
Читайте также, вокруг австралийского города Перт начали бушевать сильные лесные пожары. В настоящее время успело дотла выгореть более 9 тысяч гектаров лесных насаждений, что стало наибольшим показателем за три года, огню удалось полностью уничтожить 71 дом.
Кроме того, в американском штате Калифорния в результате сильных лесных пожаров эвакуировали больше 100 тысяч человек. В течении 2020 года в Калифорнии лесные пожары уничтожили территорию в 16,6 тысяч квадратных метров.
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