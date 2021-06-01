На территории Государства Израиль из-за аномальной жары возникло огромное количество пожаров сухостоя. В их тушении задействована авиация.

В районе города Рамат-Бейт-Шемеш огненное кольцо сомкнулось вокруг дома и пожар перекинулся на строение. В результате возгорания были значительно повреждены 2 квартиры, при этом при тушении пожара сотрудник спасательной службы получил травмы.

Многие пожары локализованы, но, по словам представителей израильской пожарно-спасательной службы, большинство пожаров продолжаются и не потушены.

Отмечается, что 7 пожарных команд участвуют в работе над локализацией пожара с помощью пожарной авиации. При попытке локализовать огонь один из пожарных был ранен автомобилем, проезжающим по местности.

Ранее мы писали, что в центральной провинции Канады Кантобе возникли сильные пожары в лесах. В настоящее время там фиксируется 12 очагов возгорания чрезвычайно опасного уровня, наиболее крупное возгорание фиксируется в сообществе Хомбрук.

Кроме того, вокруг австралийского города Перт начали бушевать сильные лесные пожары. Более 100 жителей населенного пункта были вынуждены покинуть свои дома, во время операции по тушению, с различными травмами были госпитализированы 6 работников спасательных служб.

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