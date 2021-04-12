На побережье мексиканского залива в США прошли сразу пять мощнейших торнадо, в результате которых погибли, а также получили травмы люди.

В городе Пальметто, находящемся в штате Луизиана, погиб 28-летний мужчина, 7 человек получили ранения в результате торнадо с пиковой скоростью ветра 225 км/ч. Ураган разрушил как минимум 6 жилых домов и 2 трейлера. К тому же, в Шривпорте 48-летний местный житель погиб после того как на его трейлер упало дерево.

Отмечается, что синоптики сделали предупреждение о наводнениях части городов штатов Оклахомы, Техаса, Арканзаса и Миссисипи. Таким образом, от последствий непогоды пострадали 6 миллионов жителей. Более 50 тысяч жителей сидят без света.

Читайте также, на штат Алабама в США обрушился сильнейший торнадо, который валил деревья и разрушал дома местных жителей. Погибли люди в округе Калхун на востоке Алабамы. А в округе Шелби семья еле успела сбежать из дома, который превратился в развалины в результате стихии.

Кроме того, торнадо пронесся турецким городом Измир. 16 человек получили ранения, их доставили в больницу. Шторм повредил десятки автомобилей и сорвал кровлю с домов, непогода также привела разрушения в турецкой провинции Чанаккале, кроме ливней и сильных порывов ветра, там еще и выпал град.

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