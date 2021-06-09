После запуска газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря Украина сможет обеспечить свою энергетическую безопасность, создав консорциум по управлению ГТС с привлечением иностранных компаний. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Нам следует говорить о безопасности - как мы можем обезопасить себя от прямого вторжения в Украину и как наша труба может работать дальше, наполняясь газом и принося такие необходимые Украине средства в государственный бюджет. Это как раз и имеется в виду, когда мы говорим о предложении, которое заключается в создании консорциума, так как это даст нам возможность использовать украинскую ГТС и дальше, и снимет все раздражители, которые существуют в настоящее время.

По словам бывшего замглавы МИД Украины, официальному Берлину тоже "не очень выгодно оставить Украину без прокачки газа, потому что тогда они будут фактически заложниками одного трубопровода, который будет выходить из России и входить в Германию".

Если газопровод "Северный поток-2" все-таки заработает, у нас в трубе останется не больше, чем 18 млрд кубометров в соответствии со всеми подсчетами... Даже итальянское направление не может работать в полном объеме.

Зеркаль считает, что необходимо снять запрет на продажу украинской трубы или изучить возможность отдать ее в концессию.

В 2019 году, когда проводили анбандлинг, Верховная Рада четко сказала, что труба - это наша национальная гордость, и она должна принадлежать только украинскому народу - то есть, только государственная собственность. Если мы хотим создавать консорциум, нам нужно пересмотреть это решение и выйти на какие-то рыночные возможности для привлечения партнеров.

Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Поставки по ней могут начаться примерно через 10 дней. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.