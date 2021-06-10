Москва витрачає гроші на підтримку режиму Лукашенка [ Редактировать ]
Росія вже витратила понад 120 мільярдів доларів на підтримку режиму Лукашенка. Про це заявив член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко.
За його словами, Кремль спонсорує Мінськ у два способи - під виглядом державних кредитів, щоб створити картинку начебто успішної економіки. А також шляхом створення контрабандних схем. Світлана Тихановська знову закликала США посилити санкції проти білоруської влади.
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