Про це заявив член президії Координаційної ради опозиції

Росія вже витратила понад 120 мільярдів доларів на підтримку режиму Лукашенка. Про це заявив член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко.

За його словами, Кремль спонсорує Мінськ у два способи - під виглядом державних кредитів, щоб створити картинку начебто успішної економіки. А також шляхом створення контрабандних схем. Світлана Тихановська знову закликала США посилити санкції проти білоруської влади.