Президенту Албании объявили импичмент [ Редактировать ]
В четверг, 10 июня, президенту Албании Илиру Мете объявили импичмент за нарушение Конституции перед выборами в Албании. Об этом сообщает Euronews.
Депутаты голосовали после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.
Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.
Комиссия рекомендовала отстранить Мету от должности за год до окончания его президентского срока.
Ранее мы писали о том, что в Албании отменили все ограничения для туристов.
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