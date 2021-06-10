Если вы устали или испытываете стресс - это могут быть предупреждающие признаки того, что вы страдаете от эмоционального выгорания.

Во Всемирной организации здравоохранения эмоциональное выгорание классифицируют как синдром, возникновение которого обусловлено хроническим стрессом, пишет Express.

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Свидетельствовать об эмоциональном выгорании могут:

- бессонница;

- плохое пищеварение или расстройство желудка, возможна тошнота;

- человек часто отвлекается, не может сосредоточиться;

- высокое кровяное давление;

- невозможность отключиться от работы дома;

- человек изо всех сил пытается найти время на семью, дедлайны или даже себя;

- резкость и раздражительность;

- потеря аппетита;

- меньше общения;

- усталость, несмотря на длительный сон.

Симптомы эмоционального выгорания игнорировать не стоит, так как их последствия могут серьезно навредить физическому и психическому здоровью. Например, недуги могут способствовать возникновению язвы желудка, хронической боли, мигрени, депрессии, тревожных расстройств, нарушений сна и прочих проблем со здоровьем.

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