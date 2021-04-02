Новое исследование показало, что у никогда не подвергавшихся стрессу людей бывают более низкие результаты когнитивных тестов. Они реже испытывают положительные эмоции или получают моральную поддержку, newsyou.info.

Более 75% взрослых жителей США часто сталкиваются со стрессом. Недавно проведенное исследование Американской психологической ассоциации показало, что почти 78% взрослых американцев испытывают сильный стресс из-за пандемии коронавируса. Наш организм приспособлен к тому, чтобы справляться с небольшими периодами стресса. Но хронический стресс влечет множество негативных последствий для здоровья от головных болей до инфарктов и инсультов

Ученые из Университета Пенсильвании решили выяснить, насколько опасен для людей незначительный стресс. Для этого они привлекли к экспериментам тех, кто гордится тем, что вообще никогда не испытывал стресса. И результаты этого исследования, опубликованные в журнале Emotion, оказались весьма неожиданными.

Вначале выяснилось, что никогда не испытавшие стресса люди чаще имеют хорошее настроение и реже подвержены хроническим болезням. Но они же демонстрируют и более низкие результаты в когнитивных тестах. Наконец, у этих людей меньше шансов испытать положительные события, оказать или получить эмоциональную поддержку, чем у тех, кто стресс перенес. Следовательно, стресс всё-таки может играть положительную роль в некоторых элементах нашего здоровья и благополучия.

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