Как быстро восстановиться после стресса [ Редактировать ]
Стресс разрушительно влияет на весь организм, поэтому после него желательно как можно скорее прийти в норму. Эксперты рассказали, как быстро и эффективно восстановиться, передает newsyou.info.
Методы:
- дыхательные практики (короткий вдох - длинный выдох, можно задержать дыхание на 4-8 секунд),
- медитации,
- пение / полоскание горла,
- ароматерапия,
- мышечное расслабление (горячая ванна, баня, йога, растяжки и пр.).
Что еще поможет быстрее выйти из стресса:
- Регулярная физическая активность.
- Неподвижность в разы приумножает стресс. Посильные физические упражнения или прогулки быстрее восстанавливают и минимизируют на биохимическом уровне разрушающее действие стресса.
- Не нужно заниматься по принципу "быстрее, выше, сильнее", все должно быть в меру.
- Массаж и самомассаж, особенно шейно-воротниковой зоны.
- Снятие диафрагмального спазма.
- Полноценный сон и восстановление циркадианных ритмов.
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