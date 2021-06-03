Стресс разрушительно влияет на весь организм, поэтому после него желательно как можно скорее прийти в норму. Эксперты рассказали, как быстро и эффективно восстановиться, передает newsyou.info.

Методы:

дыхательные практики (короткий вдох - длинный выдох, можно задержать дыхание на 4-8 секунд),

медитации,

пение / полоскание горла,

ароматерапия,

мышечное расслабление (горячая ванна, баня, йога, растяжки и пр.).

Что еще поможет быстрее выйти из стресса:

Регулярная физическая активность.

Неподвижность в разы приумножает стресс. Посильные физические упражнения или прогулки быстрее восстанавливают и минимизируют на биохимическом уровне разрушающее действие стресса.

Не нужно заниматься по принципу "быстрее, выше, сильнее", все должно быть в меру.

Массаж и самомассаж, особенно шейно-воротниковой зоны.

Снятие диафрагмального спазма.

Полноценный сон и восстановление циркадианных ритмов.

Ранее мы писали о том, какой витамин продлевает молодость. Также сообщалось, какие популярные продукты вызывают старение кожи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.