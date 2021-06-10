В Харькове правоохранители арестовали мужчину, который гулял по детской площадке с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Нацполиции.

Полицейские получили обращение от жителей одного из домов на улице Руслана Плоходько, которые заявили о мужчине, который гуляет у них во дворе с боеприпасом. Мужчину-подозреваемого полицейские задержали в течение получаса. Им оказался 27-летний местный житель.

Отмечается, что при обыске у фигуранта нашли гранату Ф-1, ее вместе с запалом изъяли. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье за незаконное обращение с оружием. Сейчас ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

Читайте также, в Харькове прогремел взрыв на улице, в результате которого ранения получили три человека. Местные Telegram-каналы выложили видео конфликта между молодыми людьми, который привел к взрыву. На улице началась драка, один из участников которой кинул боевую гранату.

Кроме того, в городе Стебник Львовской области в результате взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних. Как выяснилось, что-то рвануло возле магазина на столиках, где сидели четверо несовершеннолетних - три девочки и парень.

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