Росія визнала "екстремістським" фонд Олексія Навального [ Редактировать ]
Російський суд визнав "екстремістськими" "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального, а також його штаби. Відтепер, за російським законом, опозиціонер не зможе брати участі у виборах, зокрема і президентських, як причетний до екстремізму.
Засідання суду відбувалось у закритому режимі. Навальний заявив, що його організація пристосується до нових правил, але не припинить своєї діяльності.
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Відтепер, за російським законом, опозиціонер не зможе брати участі у виборах, зокрема і президентських, як причетний до екстремізму
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