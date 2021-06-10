Російський суд визнав "екстремістськими" "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального, а також його штаби. Відтепер, за російським законом, опозиціонер не зможе брати участі у виборах, зокрема і президентських, як причетний до екстремізму.

Засідання суду відбувалось у закритому режимі. Навальний заявив, що його організація пристосується до нових правил, але не припинить своєї діяльності.