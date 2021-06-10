Біля Запоріжжя тренувалися рятувальники. За легендою масштабних навчань, дванадцятеро людей постраждали під час падіння гвинтокрила.

Тож ДСНС у місцевому аеропорту організувала пошуково-рятувальні роботи. Як усе відбулося - бачили наші кореспонденти.

Це аварійний маяк. Такими пристроями обладнана вся авіаційна техніка. Під час падіння судна апарат спроможний дві доби передавати сигнал лиха.

Андрій Золокотський, представник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України:

Зараз передает сигнал для каспар сат сат спутники, которые работают на двух орбитах. Перша орбита 850 километров. Друга орбита 36 тысяч километров. И те и те спутники геостационарные и приземные выявляют сигнал и передают на наземные центры пошуку рятування.

За легендою, під Запоріжжям упав гелікоптер. На борту - дванадцять пасажирів. Першими на місце катастрофи прибувають рятувальники на МІ-8. Аж із самого Харкова.

Пілоти кажуть - такі дії відпрацьовані роками тренувань.

Сергій Шкуть, командир МІ-8:

В принципе реальная ситуация, тем более местность, скажем так, не сильно идеально ровная. Здесь и камни, и все. Люди висят на веревке, их жалко конечно же. Хахаха…. Это живые люди. Это не то что так просто.

Далі - справа за медиками. Різні бригади - різна відповідальність.

Микола Глушаков, фельдшер виїзної бригади швидкої допомоги:

Одна часть выполняет сортировку пострадавших. Мы оказываем непосредственную помощь - Николай Владимирович, там несут больного, все. - После сортировки…

Після падіння гелікоптера постраждалі можуть виявитися розкиданими на сотні метрів - кажуть рятувальники. Тож тут головне не гаяти часу і знайти всіх. Для цього залучають навіть службових собак. Напруження - зростає…

Врешті - решт - усіх знаходять. Кого у рівчаку, кого у воді, а кого і на дереві. Декому відразу ж дістається на горіхи…

- Он человек идет с колышками. Вместо того, чтобы человека спасать, он ходит колышки забивает.

Остаточну оцінку масштабним навчанням обіцяють дати згодом. Та вже і перші підсумки - задовільні, кажуть тут.

Микола Ядченко, заступник начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України:

Головне что справились із завданням. Надалі своєчасну допомогу. Всі постраждалі, кількість чоловік совпала з тими, которіє були в вертольоті. Тобто попотєлі, но це було варто.

Останній раз подібні навчання на Запоріжжі проводилися у 2013-му році. Рятувальники ж кажуть - треба частіше.