Россия начала крупные учения в Тихом океане [ Редактировать ]
В четверг, 10 июня, российский флот начал масштабные учения в центральной части Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.
"Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач", - сказано в сообщении.
К учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота ракетный крейсер Варяг. Также задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.
В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.
Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
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