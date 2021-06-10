Депутаты Европарламента требуют отменить патентную защиту вакцин от коронавируса. По их мнению, это поможет ускорить иммунизацию в мире, сообщает пресс-служба Европарламента.

"Парламент предлагает начать переговоры о временном отказе от патентов, чтобы улучшить глобальный доступ к медицинским препаратам, связанных с COVID-19, и решить проблемы глобального производства вакцин",- говорится в сообщении.

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Депутаты Европарламента заявили, что добровольное лицензирование (когда разработчик вакцины решает, кому и на каких условиях может быть выдан патент, чтобы разрешить производство) является наиболее важным способом масштабирования и ускорения глобального распространения вакцин.

Чтобы устранить узкие объемы производства, в ЕС призвали "быстро устранить экспортные барьеры и изменить собственный механизм выдачи разрешений на экспорт". Кроме того, США и Великобритания должны "немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья".

В Европарламенте подчеркнули, что для иммунизации 70% населения мира необходимо 11 млрд доз.

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