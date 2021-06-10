Администрация президента США Джо Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer, которые она пожертвует всему миру. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника.

Президент Байден намерен объявить об этом плане на встрече G7 в Великобритании на этой неделе на фоне растущих призывов к Соединенным Штатам и другим богатым странам играть более существенную роль в увеличении глобальных поставок вакцин.

Администрация Байдена ранее объявила, что к концу июня поделится с миром не менее 80 миллионами доз вакцины.

Белый дом и Pfizer от комментариев отказались.

По данным New York Times, США заплатят за вакцину "некоммерческую" цену. Источники издания сообщили, что первые 200 млн доз распределят в 2021 году, еще 300 млн – к середине 2022 года. Вакцину получат около 100 стран.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

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