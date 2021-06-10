"Северный поток-2": Польша разочарована решением США снять санкции [ Редактировать ]
Польша разочарована решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2". Германия, продвигая газопровод, преследует собственные интересы, а не всех членов Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он подчеркнул, что изменение политики США в отношении Германии основывается на "ложных надеждах" возобновить отношения с Евросоюзом. "Германия - это не Европейский Союз. Она имеет собственные интересы, которые частично совпадают с российскими. Но это не может совпадать с трансатлантическими интересами", - уточнил Моравецкий.
По его словам, после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". "Газопровод будет использован как оружие против Украины и Беларуси, как открыто, так и тайно", - отметил он.
"Ничто не остановит ее (Россию - ред.) в продвижении вглубь Украины, поскольку ее газотранспортная система - я имею в виду украинский участок - вскоре после завершения и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" станет лишним", - резюмировал Моравецкий.
Премьер также отметил, что решение о снятии санкций в отношении оператора газопровода противоречит не только интересам США в контексте ослабления спроса на американский газ в Европе, но прежде всего потому, что проект помогает России "накапливать средства на военное развитие и агрессивную политику".
Ранее сообщалось, что партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" посоветовал Украине пересмотреть условия транзита. Также мы писали о том, что Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Польше разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции
В Польше надеются, что позиция США позволит остановить строительство газопровода
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2"
Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский подчеркнул, что завершение газопровода навредит Европе
В эпицентре смерча оказалась окраина города Денвер