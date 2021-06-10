Шмыгаль назвал "Северный поток-2" экономическим оружием Кремля [ Редактировать ]
Украина будет настаивать на остановке строительства газопровода "Северный поток-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал его оружием Кремля.
Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина".
По словам премьер-министра, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.
"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - отметил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" посоветовал Украине пересмотреть условия транзита. Также мы писали о том, что Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2".
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