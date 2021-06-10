Не те що оптичного інтернету, - їсти іноді немає що, вдома у дітей із малозабезпечених родин. Ось вони і мешкають у пансіонаті при гімназії у селі Нижній Бистрий на Закарпатті. Багато хто з них навіть вважає заклад своєю істинною домівкою...

Втім невдовзі усе зможе змінитися. І в якійсь момент дорослі чиновники матимуть пояснити дітям, що таке реформа освіти, і чому вона лишила їх без дому...

Чи можна відвернути цей момент і врятувати заклад від ліквідації?

Любов Ковач, в.о. директора Нижньобистрівської гімназії:

Це у нас тут адміністративний корпус. Тут, з правої сторони - навчальний корпус. От, дивіться, новий спортивний майданчик.

А ще на території цієї гімназії у Нижньому Бистрому є пансіонат, дитсадок, майданчики і парк. І навчається тут понад 130 дітей. Для більш як вісімдесяти з них гімназія слугує домом - діти живуть тут увесь навчальний рік.

Оксана Гавронська, старша вихователька Нижньобистрівської гімназії:

Тут можемо пройти і побачити, як наші діточки живуть - от в таких кімнатках. Вони мають свій персональний шкафчик, ліжечко.

Учні приїжджають сюди зі всього Закарпаття. І це в основному діти, які опинилися в скрутних сімейних обставинах. Заклад працює з середини дев'яностих і вже пережив не одну реформу. Нині на освітян чекає чергова.

Любов Ковач, в.о. директора Нижньобистрівської гімназії:

Згідно прийнятого закону про повну загальну середню освіту, при гімназії не може бути пансіону. Якщо пансіон буде закритий, то діти повинні повернутися в родину.

Невідома й доля майже пів сотні працівників. А роботу в гірському районі знайти - не реально.

Ольга Тегза, вихователька Нижньобистрівської гімназії:

У нашому ОТГ немає ніяких перспектив. Лише десь доїжджати. Я - багатодітна мама, у мене3 дітей, і я думаю, що я не так легко піду на заробітки.

Заклад утримує Горінчівська ОТГ. Вчителі звернулися до її керівництва з проханням зберегти навчальний заклад. Як вихід наразі розглядають можливість створити ліцей - на базі гімназії та однієї зі шкіл. А при ньому зможе існувати пансіонат. Ось тільки з фінансуванням проблема.

Михайло Калинич, голова Горінчівської сільської громади:

З місцевого бюджету ми повинні спрямовувати більше 6 млн гривень на його утримання, це окрім освітньої субвенції. Якщо у нас і буде можливість утримувати цей заклад, то в нас є потреба співфінансування з інших громад, з яких виховуються у нас діти.

Іван Штефуца - батько-одинак, виховує п'ятьох неповнолітніх дітей. усі вони навчаються у Нижньобистрівській гімназії. Що робитиме, якщо пансіонат закриють - не знає.

Іван Штефуца, багатодітний батько, житель Хуста:

Не дай Бог. Ото не лише я такий, а і люди є такі. Копійку треба заробити для проживання. Знаємо, що вони там ситі, обуті, і так далі і тому подібне, і постірані і школа.

Не уявляють життя поза гімназією і її вихованці.

Дуся та Яник, учні Нижньобистрівської гімназії:

Там добре, там хоч годують, навчають. Не хочу, щоб закрили школу.

Найближчим часом у Нижньобистрівській гімназії проведуть збори колективу та чиновників. Вихователі вірять, що з першого вересня гімназія усе-таки працюватиме у звичному режимі.