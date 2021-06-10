ДФС розслідує масштабні розкрадання державних коштів у Києві [ Редактировать ]
Арешти рахунків, допити та експертизи. У Державній фіскальній службі триває розслідування щодо можливого розкрадання коштів у кількох столичних комунальних підприємствах.
Нагадаємо, обшуки в офісах КП та фірм-підрядників тривають з травня. Слідчі вже оголосили підозри кільком чиновникам, але їхні імена не називають. Також тривають економічні та будівельні експертизи.
За словами голови ДФС, правоохоронці вже скерували одне кримінальне провадження до суду. У КМДА, зі свого боку, заявляють, що зі слідством - співпрацюють.
Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:
Місто самостійно проводить багато аудитів, місто саме проводить багато роботи для запобігання корупції, відповідним чином передаючи всі матеріали справ. Якщо у нас є якісь сумніви у використанні бюджетних коштів - даємо правоохоронним органам, щоб дали відповідну оцінку і дуже добре, що на сьогоднішній день така робота проводиться.
Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України:
Розкрадання бюджетних коштів і стосується це як коштів державного бюджету України в частині умисного ухилення від сплати податків, так і коштів бюджету міста Києва за фактами можливого їх розкрадання. Сума попередньо встановлених в ході слідства збитків, які завдані міському бюджету столиці та державі, сягають понад 160 млн грн.
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