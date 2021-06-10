У Херсоні трирічного хлопчика полишили напризволяще на автовокзалі [ Редактировать ]
Розізлилася на чоловіка і покинула дитину на автовокзалі. У Херсоні трирічного хлопчика на лавці біля маршруток знайшли пасажири.
Дорослих біля нього не було, тому патрульні відправили малечу до лікарні. Батьків дитини шукали добу. Інформацію в соцмережах побачив знайомий сім'ї.
З'ясувалося, рідна мати хлопчика померла, а батько нині служить на фронті, тож сина залишив на співмешканку. А та, після сварки, вирішила відвезти малого з Одеси на Миколаївщину, до родичів чоловіка. І зрештою висадила дитину напівшляху.
Світлана Новосьолова, завідувачка педіатричного відділення для лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями:
На лице у ребенка экхимозы, синяки. По телу тоже синяки. Со слов мальчика, "мама била его палкой". На данный момент состояние ребенка удовлетворительное.
Тетяна Скуба, начальник відділу комунікації поліції Херсонщини:
Наразі хлопчика передали його бабусі та дідусю. Відносно жінки порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 166 ККУ - неналежне виконання обов'язків по догляду за дитиною. Жінці може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.
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