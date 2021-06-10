Розізлилася на чоловіка і покинула дитину на автовокзалі. У Херсоні трирічного хлопчика на лавці біля маршруток знайшли пасажири.

Дорослих біля нього не було, тому патрульні відправили малечу до лікарні. Батьків дитини шукали добу. Інформацію в соцмережах побачив знайомий сім'ї.

З'ясувалося, рідна мати хлопчика померла, а батько нині служить на фронті, тож сина залишив на співмешканку. А та, після сварки, вирішила відвезти малого з Одеси на Миколаївщину, до родичів чоловіка. І зрештою висадила дитину напівшляху.

Світлана Новосьолова, завідувачка педіатричного відділення для лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями:

На лице у ребенка экхимозы, синяки. По телу тоже синяки. Со слов мальчика, "мама била его палкой". На данный момент состояние ребенка удовлетворительное.

Тетяна Скуба, начальник відділу комунікації поліції Херсонщини: