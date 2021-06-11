15-річна дівчина застрелила з рушниці хлопця під час "фотосесії" [ Редактировать ]
15-річна дівчина застрелила з рушниці 16-річного хлопця під час "фотосесії". Трагедія сталася у Бучанському районі Київщини, - повідомили у поліції.
Четверо школярів після складання ЗНО пішли додому до одного з підлітків - там вони вирішили робити світлини з рушницею для соцмереж. Дівчина натиснула на спусковий гачок та влучила у хлопця, він помер на місці.
За попередніми даними, батько вбитого мав подарувати йому цю рушницю. Відкрили кримінальне провадження за вбивство через необережність.
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