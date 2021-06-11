COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
1 603 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 70 пацієнтів померли, п'ять з половиною тисяч - одужали.
Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині, - повідомили у МОЗ.
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