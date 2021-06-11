У Римі стартує фінальна частина Чемпіонату Європи [ Редактировать ]
Фінальна частина чемпіонату Європи стартує сьогодні. Матч-відкриття "Італія-Туреччина" розпочнеться о 22 годині у Римі. Чемпіонат вперше проводять одразу в 11 різних країнах. А вже сам фінальний поєдинок відбудеться у Лондоні 11 липня.
Серед претендентів на титул і збірна України. Наша команда перший поєдинок проведе в неділю в Амстердамі, гратимуть проти Нідерландів. А потім у Бухаресті зіграють із Австрією та Північною Македонією.
Щоб стовідсотково пробитися до наступної стадії змагань - потрібно посісти у цьому квартеті місце не нижче другого.
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