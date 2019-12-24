Ракетный эсминец США USS Ross DDG71 прибыл в одесский морской порт. Об этом сообщает издание "Думская".

В 10:00 его пришвартовали к причалу 1-К, что на Карантинном молу. Это уже тридцатый заход корабля НАТО в Черное море в 2019 году.

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Эсминец ВМС США зашел в Черное море 15 декабря. Он в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" участвовал в международных учениях "СиБриз-2016".