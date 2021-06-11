В четверг, 10 июня, поклонник известной украинской ведущей Леси Никитюк взломал ее страницу в Instagram и потребовал, чтобы она сходила с ним на свидание. Он запостил на странице Леси скриншот ее переписки с главный героем шоу "Холостяк-10" Михаилом Заливако, а также пикантное фото в белье.

На аватарку Леси хакер поставил фото украинского журналиста Дмитрия Гордона. Леся объяснила ситуацию в аккаунте своего питомца - пса Рафика.

"Я приблизительно понимаю, кто это сделал, и хочу обратиться к тебе. Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и каких-то, даже не знаю, как назвать, моментов дурацких, ты думаешь, что я обращу на тебя внимание, то этого не будет. Мы сейчас вернем мой Инстаграм и все будет нормально. Просто хотя бы маму мою заблокируй, чтобы она не читала", - заявила Леся.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

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