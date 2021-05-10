Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые фото из Турции в купальнике, которыми восхитила поклонников. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

В кадре звезда позировала на камеру в черном бикини с надписью "Squad". Образ Леся дополнила солнцезащитными очками.

Кадр на подписала так:

Говорят, что йога и кардио избавляет от стрессов, боли и печали. Оно то так, но когда и это не помогает, собирайте подруг и просто летите прочь! Куда-то на море, в хороший отель... Побольше купальников и хорошей одежды! Сделайте себе приключение, организуйте девичник. Побольше коктейлей. VIP тамада на связи, если что.

Пользователи сети оценили новые фото телеведущей и засыпали ее комплиментами под публикацией.

"Шикарная", "Леся, вы невероятная", "Леся, вы как всегда прекрасна", "Красотка!".

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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