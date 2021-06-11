Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала проект Постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к лидерам, парламентам и правительствам стран "Нормандской четверки" относительно безотлагательного проведения расширенной встречи для прекращения военной эскалации и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

Оппозиционеры подчеркивают, что затянувшийся конфликт на востоке Украины, бездействие украинской власти в вопросах его урегулирования и выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № S/RES/2202 (2015) об одобрении "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" приводят к ухудшению состояния дел в стране в целом, нарушению прав и свобод граждан, отсутствию условий для восстановления территориальной целостности страны.

"Указанная ситуация, которая усугубляется закрытием контрольных пунктов пропуска и карантинными ограничениями, требует принять безотлагательные меры для внедрения кардинальных изменений в государственной политике при содействии международного сообщества. Проведение расширенной встречи в "Нормандском формате" будет способствовать прекращению военной эскалации на востоке Украины и активизации процессов мирного урегулирования", – отмечается в документе.

Постановление предусматривает принятие обращения Верховной Рады к лидерам, парламентам и правительствам стран "Нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) с приглашением к проведению расширенной встречи для обсуждения комплекса мер по безотлагательному прекращению военной эскалации и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.