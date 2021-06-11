Под Полтавой задержали пенсионерок-наркоторговцев [ Редактировать ]
В Полтавской области, в городе Лубны, полиция задержала двух пенсионерок, которые занимались наркоторговлей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.
73-летняя пенсионерка и 72-летняя сообщница наладили теневой бизнес по сбыту наркотиков.
В ходе обысков были изъяты подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны и банковские карты. Изъятое направлено на экспертное исследование.
Уточняется, что женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ.
Материалы досудебного расследования направлены в суд с обвинительным актом в отношении обоих фигуранток. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Читайте также, в одном из промышленных предприятий сотрудники правоохранительных органов раскрыли огромную нарколабораторию, где была изъята самая крупная партия амфетамина. В ходе спецоперации полицейские задержали участников преступной группировки, в составе которой были жители нескольких регионов.
Кроме того, в столице задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями на продаже амфетамина. По факту совершенного преступления начато уголовное производство. Копу грозит до 10 лет лишения свободы.
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