В Киеве арестовали полицейского-наркоторговца [ Редактировать ]
В столице задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями на продаже амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Стоимость "товара" подозреваемый оценивал в 400 гривен за грамм.
Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в г. Киеве наладил канал сбыта наркозависимым лицам психотропного вещества амфетамин по 400 гривен за грамм. В ходе досудебного расследования правоохранители провели у полицейского две контролируемых закупки амфетамина.
По факту совершенного преступления начато уголовное производство. Копу грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Нацполиция
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