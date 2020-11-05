В столице задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями на продаже амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Стоимость "товара" подозреваемый оценивал в 400 гривен за грамм.

Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в г. Киеве наладил канал сбыта наркозависимым лицам психотропного вещества амфетамин по 400 гривен за грамм. В ходе досудебного расследования правоохранители провели у полицейского две контролируемых закупки амфетамина.

По факту совершенного преступления начато уголовное производство. Копу грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

Читайте также, в Николаеве арестовали работника СИЗО, который продавал наркотики находящимся в учреждении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.