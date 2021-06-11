В Сумах нашли огромную свалку медицинских отходов [ Редактировать ]
В Сумах нашли незаконную свалку отходов. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
Так, был обнаружен автомобиль, который привез мусор. Сейчас транспортное средство изъято.
На место происшествия выехали правоохранители с представителями Госэкоинспекции и сотрудниками Госпотребслужбы. Территорию обследовали и отобрали образцы медицинских отходов.
Во время осмотра территории обнаружен грузовой автомобиль "Скания" с прицепом, в котором находились мешки с аналогичными отходами. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее мы писали о том, что под Киевом и Николаевом обнаружены незаконные свалки эпидемически опасных медицинских отходов с тоннами использованного медицинского инструментария, медицинских COVID-отходов, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств, отходов микробиологических лабораторий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Лікарі поспішали на виклик і, за словами поліцейських, перетинали перехрестя на "червоне» світло" з проблисковими маячками та звуковим сигналом
Підробку документів помітили співробітники Центру тестування й повідомили про це поліції
Студенти за гроші відряджали складати підсумковий екзамен замість себе інших людей і задля цього вклеювали їхні фото у свої паспорти
В пятницу, 11 июня, в Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост
Четверо школярів після складання ЗНО пішли додому до одного з підлітків - там вони вирішили робити світлини з рушницею для соцмереж