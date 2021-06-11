У Києві зафіксували найбільше інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Стабільна статистика. За останню добу на COVID-19 захворіли 1600 українців, а одужали - утричі більше. Найбільше інфікувань у столиці.
Далі йдуть - Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області. Щодо щеплень, то напередодні вакцинували понад 54 тисячі людей.
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А от так звані "паспорти вакцинації" більшість європейців поки що бачили лише по телевізору. Бо хоч певні країни уже місяцями дозволяють в'їзд вакцинованим європейцям
Експерименти довели, що після другої дози вакцин Pfizer та Moderna у добровольців віком від 12 до 24 виникає міокардит, тобто запалення серця
За даними МОЗу, показник рівня захворюваності дещо перевищує норму лише в шести регіонах - Києві і області, а також на Запоріжжі, Миколаївщині, Рівненщині та Черкащині
В ній діють найслабші карантинні обмеження. Проте й досі громадяни мають носити захисні маски у громадських місцях. Масові заходи проводити з певними обмеженнями
При цьому тих, хто одужав на сьогодні втричі більше понад тисячу сімсот. Померли - 33 людини. У лідерах за числом захворюваності - традиційно - Київ, Миколаївська, Київська, Дніпропетровська, Рівненська та Житомирська області