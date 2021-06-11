В ювелірній крамниці Туреччини "підробляє" крихітне білченя [ Редактировать ]
Наймиліший у світі охоронець. Крихітне білченя "підробляє" в ювелірній крамниці турецького міста Діяр-Бакир. Власник магазину підібрав покинутого малюка й вирішив самотужки його виходити. Дитинча назвали Мемокан. З'ясувалося, що в нього травмована лапка.
Тож поки триває реабілітація, білченя стереже гроші в касі й не підпускає до готівки нікого, окрім господаря. А у вільний час - оглядає прикраси і спілкується з відвідувачами.
Мехмед Юксел, власник ювелірної крамниці:
Мемокан залишився зі мною на довше, ніж я очікував, через свою травму. Він вільно стрибає в магазині, я не саджу його в клітку, це вільна тварина. Коли білченя одужає, я поверну його в дику природу.
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