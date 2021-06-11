Наймиліший у світі охоронець. Крихітне білченя "підробляє" в ювелірній крамниці турецького міста Діяр-Бакир. Власник магазину підібрав покинутого малюка й вирішив самотужки його виходити. Дитинча назвали Мемокан. З'ясувалося, що в нього травмована лапка.

Тож поки триває реабілітація, білченя стереже гроші в касі й не підпускає до готівки нікого, окрім господаря. А у вільний час - оглядає прикраси і спілкується з відвідувачами.

Мехмед Юксел, власник ювелірної крамниці: