Технологічне ноу-хау: у Британії роботи борються з бур'янами [ Редактировать ]
У Британії з бур'янами, замість хімікатів, борються роботи. Ноу-хау випробовує одне з експериментальних господарств.
На полі працюють три роботи. Перший сканує площу на наявність бур'янів та відправляє на комп'ютер другому. Той, аналізує інформацію, і далі - знешкоджує бур'яни за допомогою електричного струму. Після того, як поле "очистили" - туди виїжджає третій робот та засіває землю сільгоспкультурами. Розробники сподіваються, поставити роботів на конвеєр за 2 роки.
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