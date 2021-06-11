У Британії з бур'янами, замість хімікатів, борються роботи. Ноу-хау випробовує одне з експериментальних господарств.

На полі працюють три роботи. Перший сканує площу на наявність бур'янів та відправляє на комп'ютер другому. Той, аналізує інформацію, і далі - знешкоджує бур'яни за допомогою електричного струму. Після того, як поле "очистили" - туди виїжджає третій робот та засіває землю сільгоспкультурами. Розробники сподіваються, поставити роботів на конвеєр за 2 роки.