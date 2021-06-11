Найдавніший малюнок тварини у світі - під загрозою. Наскельному розпису в печері на острові Сулавесі - 45 тисяч років. Утім, тепер він може зникнути.

Чому стирається доісторичне зображення і як його врятувати? - дивіться далі.

Цей наскельний малюнок - найстаріший з усіх відомих зображень тварин у світі. Розпису більше 45 тисяч років. Він розташований у віддаленій печері на індонезійському острові Сулавесі. Червоною Охрою на стелі печери давні люди зобразили дику свиню, сцени полювання і залишили відбитки своїх рук. Басран Бухран - молодий археолог, який знайшов це місце у 2017 році. Каже - за чотири роки малюнок помітно змінився, зникає просто на очах.

Басран Бухран, археолог:

Ми разом із вченими з Австралії проаналізували зразки фарби зі стіни в лабораторії. Головний висновок - малюнок стирається, це підтвердили вже кілька досліджень. Причина - зміни клімату і вплив людини.

Непоправної шкоди живопису завдають зміни погоди. Перепади вологості пришвидшують формування соляних кристалів на стінах печер. Через коливання температури вони то розширюються, то звужуються. Як наслідок, поверхня руйнується. Це явище називають соляною ерозією.

Басран Бухран, археолог:

Малюнок руйнується останнім часом усе швидше. Його зникнення буде величезною втратою для нас, бо цей розпис зробили наші предки понад 45 тисяч років тому, у ньому - жива історія людського роду.

Археолог з державного центру збереження культурної спадщини Рустан Лабе за допомогою комп'ютерної програми підрахував за пів року соляна ерозія "з'їла" майже півтора квадратних сантиметрів розпису. Для доісторичного зображення це значна втрата.

Рустан Лабе, археолог Центру збереження культурної спадщини Міністерства освіти Індонезії:

Лущення фарби - найбільш помітна шкода, завдана малюнку. При цьому розшаровується не лише пігмент, розсипається сам камінь, на який його нанесено.

До наскельного малюнка відтепер приставили охорону - відвідування печери заборонене. Науковці регулярно стежать за ростом соляних кристалів і мікроорганізмів на камені. Наввипередки з часом шукають спосіб, як його зупинити.